При будівництві 95% використовуваних матеріалів будуть українського виробництва.

Старт будівництва Кременчуцького мосту запланований на березень 2021 року, а саме будівництво має тривати 3 роки.

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Про це повідомила прес-служба Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Початок будівництва - березень 2021, термін - 3 роки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що при будівництві 95% використовуваних матеріалів будуть українського виробництва.

Що цьому передувало

Сьогодні, 8 лютого, державне агентство автомобільних доріг України та турецька компанія Dogus Insaat ve Ticaret as підписали договір про будівництво Кременчуцького мосту.

Турецька компанія виграла тендер на будівництво Кременчуцького мосту з ціновою пропозицією 11,248 мільярда гривень, що на 11% менше очікуваної вартості.

Новий міст буде вантовим й матиме 4 смуги руху, по дві в кожному напрямку. На правому березі Дніпра він буде з'єднуватися з дорогою Н-08 Бориспіль - Маріуполь, на лівому - з нинішньою вуличною мережею Кременчука.

Загальна довжина споруди становитиме понад 3 кілометри.

Новий міст стане альтернативою Крюківському мосту, який звели ще в 1872 році.

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Автор: Павло Степанець