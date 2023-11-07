Це буде найдешевша модель Tesla та одна з найнижчих пропозицій на ринку.

Автомобільна компанія Tesla планує побудувати найдешевшу модель електрокара вартістю 25 000 євро (біля 26,8 тис. доларів) на своєму заводі в Німеччині біля Берліна.

Як повідомляє Reuters, нещодавно виконавчий директор компанії Ілон Маск відвідав власну гігафабрику у Грюнхайде та подякував персоналу за їхню наполегливу роботу. На тій же зустрічі він повідомив персонал про плани зібрати там електрокар вартістю 25 000 євро.

Наразі невідомо коли розпочнеться виробництво нової бюджетної моделі Tesla. В самій компанії відмовляються коментувати цю інформацію. Втім, акції Tesla на премаркеті США вже встигли зрости на 3%.

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Згідно опитування споживачів, висока ціна на електромобілі є одним із факторів, які стримують поширення технології в Європі та Сполучених Штатах Америки.

Зазначається, що середня роздрібна ціна електромобіля в Європі в першій половині 2023 року становила понад 65 000 євро, тоді як у Китаї вона становила трохи більше 31 000 євро.

Електромобілі Tesla - останні новини

У липні 2023 року стало відомо, що компанія Ілона Маска Tesla після двох років затримок нарешті зібрала перший вантажний електропікап Cybertruck на заводі в Остіні. Загалом Tesla має намір виробляти 250 тис. Cybertruck на рік, орієнтуючись на попит.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган у вересні запропонував Ілону Маску побудувати завод Tesla у Туреччині. За словами Маска, багато турецьких постачальників вже працюють з Tesla, а сама Туреччина є одним з найбільш важливих кандидатів на будівництво наступного заводу.

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