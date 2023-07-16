Tesla має намір виробляти 250 тис. Cybertruck на рік, орієнтуючись на попит.

Компанія винахідника Ілона Маска Tesla зібрала перший вантажний електропікап Cybertruck на заводі в Остіні.

Це сталося після двох років затримок. Маск представив Cybertruck в 2019 році, проте масове виробництво затримувалося, повідомляє Reuters. Маск пояснив це проблемами з поставками компонентів.

У травні цього року підприємець пообіцяв акціонерам компанії, що Tesla буде здатна виробляти 250 тис. Cybertruck на рік, орієнтуючись на попит.

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Видання зазначає, що виробництво Cybertruck дозволяє Tesla вийти на один з найбільш прибуткових сегментів авторинку США. Електропікапи також випускають компанії Ford Motor і Rivian Automotive, проте обсяги їх виробництва поки невеликі.

Видання також нагадало, що в минулому році в Tesla планували почати масове виробництво Cybertruck в кінці 2023 року.

Електропікап Cybertruck

Ілон Маск анонсував, що електропікап буде випускатися в трьох комплектаціях з дальністю ходу 400 км, 480 км і 800 км. "Бюджетний" Cybertruck коштуватиме $40 тис., тоді як найдорожча версія обійдеться в $70 тис.

Спочатку компанія мала намір розпочати виробництво до кінця 2021 року. Раніше у Мережу просочився відеогляд футуристичного автомобіля без ручок і з величезним двірником.

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