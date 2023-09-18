За словами Маска, багато турецьких постачальників вже працюють з Tesla, а Туреччина є одним з найбільш важливих кандидатів на будівництво наступного заводу.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган запропонував генеральному директору Tesla Ілону Маску побудувати завод Tesla у Туреччині.

Як повідомляє Reuters з посиланням на управління комунікацій країни, Ердоган процитував Маска, який заявив, що багато турецьких постачальників вже працюють з Tesla і що Туреччина була одним з найбільш важливих кандидатів на будівництво наступного заводу.

Ердоган також заявив, що Туреччина відкрита для співпраці в області штучного інтелекту та Starlink. Він процитував Маска, який заявив, що SpaceX бажає працювати з турецькою владою, щоб отримати необхідну ліцензію на надання супутникових послуг Starlink в Туреччині.

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Ердоган запросив Маска взяти участь в турецькому фестивалі аерокосмічної та технологічної промисловості Teknofest в Ізмірі наприкінці вересня, на що Маск сказав, що "з радістю візьме участь у заході".

Заводи Tesla

У серпні 2018 року Ілон Маск показав, як влаштований завод Tesla.

У травні 2020 року Ілон Маск запустив Завод Tesla в Каліфорнії.

У липні 2020 року Tesla була визнана найдорожчою автомобільною компанією світу. На той момент ринкова капіталізація Tesla досягла 209,47 мільярда доларів.

У квітні 2023 року стало відомо про те, що Tesla збільшує інвестиції в Китай: у Шанхаї з'явиться новий завод. Повідомлялося, що будівництво заводу планується почати в третьому кварталі 2023 року.

У травні Маск заявив, що Tesla, ймовірно, вибере місце для нового заводу до кінця цього року.

В даний час Tesla має шість заводів і будує сьомий в Мексиці, на півночі штату Нуево-Леон, що є частиною прагнення автовиробника розширити свою глобальну присутність.

У травні Маск заявив, що Tesla, ймовірно, вибере місце для нового заводу до кінця цього року.

У серпні Tesla висловила зацікавленість у будівництві заводу в Індії, який буде виробляти недорогі електромобілі.

Акції Tesla в цьому році зросли на 123%.

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