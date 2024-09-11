Центральні райони столиці перекриті, тому на дорогах затори, а в метро величезні черги.

У Києві у зв'язку з проведенням Кримської платформи та візитом європейських лідерів, зокрема держсекретаря США Ентоні Блінкена, перекрили центральні райони міста. Через це на дорогах утворилися пекельні затори, а на станціях метро величезні черги.

Зокрема, величезна кількість людей на переході з Хрещатика на Майдан Незалежності, а на станції метро Либідська люди навіть не можуть потрапити у вестибюль.

Як повідомив Держдепартамент США, державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибудуть з візитом до Києва у середу, 11 вересня.

Блінкен та Леммі зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та високопосадовцями українського уряду і обговорять подальшу підтримку України у війні проти Росії.

До Києва вже почали прибувати західні лідери. Зокрема, приїхали прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня і президент Литви Гітанас Науседа.

Візит Блінкена до Києва

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував спільний британським міністром закордонних справ Девідом Леммі візит до Києва цього тижня.

При цьому, як повідомляла кореспондентка Axios Джулігрейс Бруфке, посилаючись на свою розмову з головою Палати представників із закордонних справ Майклом МакКолом, Блінкен та Леммі під час візиту можуть оголосити про надання дозволу Збройним силам України бити по РФ далекобійною зброєю.

"(МакКол) сказав: "Я розмовляв з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб по суті сказати їм, що вони дозволять їм (вдарити по Росії за допомогою ATACMS)", - написала Бруфке.

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