Лідери зовнішньополітичних відомств США та Британії завітають із візитом у столицю України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час спільного візиту до Києва можуть оголосити про надання дозволу Збройним силам України бити по РФ далекобійною зброєю. Про це у своєму Twitter повідомила кореспондентка Axios Джулігрейс Бруфке.

Вона, зокрема, послалася на свою розмову з головою Палати представників із закордонних справ Майклом МакКолом.

"(Він) сказав: "Я розмовляв з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб по суті сказати їм, що вони дозволять їм (вдарити по Росії за допомогою ATACMS)", - написала Бруфке. Відео дня

Дозвіл Україні бити далекобійною зброєю по РФ - останні новини

Президент США Джо Байден має намір у п'ятницю, 13 вересня, обговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл для України бити по РФ далекобійною зброєю. Про це під час спільної прес-конференції з британським міністром закордонних справ Девідом Леммі повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він також анонсував спільний з Леммі візит до Києва цього тижня. За словами Блінкена, США та Велика Британія єдині щодо необхідності боротьби з впливом Ірану на Близькому Сході та в Україні.

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