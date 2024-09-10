Держсекретар США зробив цю заяву після того, як стало відомо, що Іран надав Москві нову зброю для використання у війні проти України.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден "не виключає" надання Україні дозволу на удари американською зброєю вглиб російської території. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Sky News.

Так, Блінкена запитали, що може президент США розглянути можливість такого кроку. На це держсекретар сказав, що США переконалися, що Україна має "все необхідне і в потрібний час для ефективного відбиття російської агресії" з моменту початку вторгнення Москви в лютому 2022 року.

При цьому він додав, що Вашингтону також довелося враховувати інші фактори, такі як те, чи зможуть українські сили використовувати "складні системи", які надають західні союзники, і чи зможуть вони їх обслуговувати.

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"Все це має бути враховано при прийнятті цих рішень. Але я можу сказати вам, що ми адаптувалися і коригували кожен крок на цьому шляху, і ми будемо продовжувати – так що не виключаю цього на даному етапі. Ми не виключаємо. Ми ніколи не виключаємо. Але коли ми втручаємося, ми хочемо переконатися, що це робиться таким чином, щоб сприяти тому, чого намагаються досягти українці", – наголосив Блінкен.

Раніше Ентоні Блінкен заявив на прес-конференції, що десятки російських військовослужбовців пройшли підготовку з використання іранських балістичних ракет ближнього радіусу дії Fath-360, які Іран поставив Москві.

"Росія має цілу низку власних балістичних ракетних систем, але постачання іранських ракет дозволяє Росії використовувати більшу частину свого арсеналу для ураження цілей, які знаходяться далі від лінії фронту", – додав чиновник.

Видання зазначило, що у вересні минулого року США поставили невелику кількість ATACMS в Україну. Ці ракети мають дальність польоту близько 180 миль (біля 300 км).

Удари західною зброєю по Росії

Нідерланди схвалили застосування переданого Україні озброєння для ударів по цілях, розташованих на території Російської Федерації. Цей дозвіл стосується і винищувачів F-16, заявив міністр оборони країни Рубен Брекелманс. Чиновник також закликав інші західні країни наслідувати цей приклад.

Своєю чергою, начальник Генштабу Чехії Карел Ржегка заявив, що західні країни повинні "розв'язати руки" Україні і дозволити ЗСУ використовувати далекобійні ракети проти цілей на території Росії. Він наголосив, що в іншому разі в України не буде шансів ефективно захистити себе.

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