Новий всюдихід вже представили публіці.

Українська компанія Sherp, яка спеціалізується на виробництві унікальних всюдиходів, завершила будівництво власного заводу в Туреччині. Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

Про плани почати власне виробництво в турецькій провінції Бурса компанія заявила вісім місяців тому. Офіційне відкриття заплановано на 26 квітня. А вже в травні тут стартує серійне виробництво нової моделі всюдихода - YETX.

Дана модель призначена для складного рельєфу. Машина здатна легко долати перешкоди до метра заввишки і працювати на крутих схилах – до 35 градусів.

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YETX зокрема підійде для пошуково-рятувальних операцій, ліквідації лісових пожеж і в службах швидкої допомоги у важкодоступних районах. Також цю техніку в своїй діяльності можуть використовувати гірничодобувні та енергетичні компанії.

Українсько-турецьке технічне співробітництво

У березні президент Туреччини Реджеп Ердоган похвалився новим безпілотним винищувачем Bayraktar Kızılelma, який оснащений українськими двигунами компанії "Мотор Січ". Льотні випробування цієї машини відбулися ще минулої осені.

Також в даний час Туреччина будує для України корвет. Корпус корабля і основні вузли будуть виготовлені турецькою верф'ю, але більшу частину внутрішньої начинки повинні виготовити вже українські підприємства.

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