Корабель класу "корвет" "ADA" будується у Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв корвету типу "ADA" ім'я видатного гетьмана Івана Мазепи.

Про це йдеться в указі глави держави №586/2022 від 18 серпня.

Зеленський постановив "присвоїти корвету класу "Ada" Військово-морських сил Збройних сил України ім'я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет - корвет "Гетьман Іван Мазепа". Зазначається, що таке рішення було прийнято для відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи.

Корвет типу "ADA" для українського флоту: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня 2021 року у Туреччині відбулась закладка кіля корабля класу "корвет" "ADA" для потреб Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідно до існуючих домовленостей в 2022 році корвет мав бути переправлений в Україну і вже в 2024 році увійти до складу ВМС.

13 листопада 2021 року на турецькій верфі розпочалось будівництво корпусу головного корвету типу "ADA" для потреб нашого флоту.

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