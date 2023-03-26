Цей безпілотник-винищувач оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ від української компанії "Мотор Січ".

Президент Туреччини похвалився безпілотником турецької компанії Bayraktar Kızılelma, виставленим в Національному технологічному центрі Оздеміра Байрактара.

Ердоган поділився фотографією у своєму акаунті в соціальних мережах, не додаючи підписів. В кадрі можна побачити Bayraktar Kızılelma (просто за президентом) та Bayraktar TB3 SİHA.

Kızılelma – нова розробка турецької компанії Baykar, яка зараз проходить етап тестування. Цей безпілотник-винищувач оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ від української компанії "Мотор Січ". "Пташка" має довжину майже 15 метрів та розмах крил 10 метрів. Може розвивати швидкість до 110 кілометрів на годину та перевозити боєприпаси (ракети та бомби) в корпусі.

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30 листопада Baykar провела перші льотні випробування Kizilelma, а в січні вже відбувся перший повноцінний політ.

Співпраця України та компанії-розробника БПЛА Bayraktar

За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення РФ до України українська та турецька сторони підписали рамкову угоду про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. За півроку стало відомо, що власник турецької компанії-виробника безпілотників Baykar створив компанію в нашій країні, придбав земельну ділянку і готується до виробництва БПЛА в Україні. Очікується, що новий завод запрацює впродовж двох років.

Ці новини обурювали Кремль, який погрожував "демілітаризувати" турецький завод. Утім це не вплинуло на реалізацію плану щодо розрортання виробництва в Україні, від якого турецька компанія не відмовилася попри війну.

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