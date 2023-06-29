Рада включила повітряні судна Міністерства внутрішніх справ до складу державної авіації.

В Верховній Раді підтримали в цілому законопроект № 9258 про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо діяльності авіації Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосував 261 нардеп.

Згідно з пояснювальною запискою, даний законопроект передбачає включення Міністерства внутрішніх справ України до переліку державних органів, виконання завдань яких класифікує авіацію як державну.

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Сьогодні МВС України має у своїй системі повітряні судна, а також установи, організації та навчальні заклади, які їх експлуатують з метою виконання завдань із забезпечення національної безпеки і оборони держави, захисту населення, забезпечення діяльності Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України. Тому суб’єкти та об’єкти авіаційної діяльності системи МВС мають бути включені до складу державної авіації.

Авіація України - новини

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон, яким запроваджуються зміни щодо контролю за забезпеченням безпеки авіації і дерегуляції господарської діяльності в області цивільної авіації. Тоді за ухвалення закону № 6405 проголосували 266 депутатів при мінімально необхідних 226.

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