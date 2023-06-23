Запевняють, що викид радіації втратить найбільшу свою концентрацію протягом доби.

Міністерство втрушніх справ попередило про заплановані найближчим часом навчання всіх відповідних служб для чіткого реагування на наслідки надзвичайної ситуації, яка можливо може виникнути на Запорізькиій АЕС. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Він зазначив, що всі служби готуються для ліквідації наслідків надзвичайних подій і ситуацій, в тому числі пов’язаних і з можливим витоком радіації з Запорізької станції.

"З цією метою ми вже розвернули з сьогоднішнього дня роботу відповідних штабів. В цих штабах будуть присутні як енергетики, так і працівники ДСНС, поліції, медики. Для того, щоб були вироблені і чітко донесені до наших громадян правила поведінки у випадку надзвичпйної події", - повідомив міністр.

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Клименко наголосив, що в разі НС треба слухати вказівок влади.

За словами міністра, якщо говорити про загрозу з ЗАЕС, то вона стосується у першу чергу 50-км зони по радіусу навколо станції, це приблизно пів мільйона населення якщо брати правий і лівий берег.

"Найближчі дні ми проведемо відповідні навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів, де будемо перевіряти радіацію. Все обладнання для виміру радіації в нас відкалібровано, готове до робти, але хочемо ще раз згрупувати всі служби, щоб чітко могли зрегувати на будь-які виклики", - сказав Клименко.

Водночас він повідомив, що радіоактивний фон, який можливо буде в повітрі, буде зберігатись приблизно одну добу.

"Тобто на 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби. За цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, то ми говоримо про те, що кожен громадянин має закритись в приміщенні, закрити вентиляції. Системи вентиляції мають бути вимкнені - кондиціонери, обігрівачі і т.д. Ущільнити необхідно всі отвори, які є в будинках або змощеною тканиною, або скотчем. І ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки протягом цього часу", - сказав міністр.

За його словами, всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом.

"Важливо закупоритись дома. До однієї доби. До того часу, як місцеві органи влади, органи цівільного захисту не дадуть відповідне розпорядження щодо переміщення в той чи інший район, або переміщення по якійсь території. Ми говоримо про можливий тепловий викид, який втратить найбільшу свою концентрацію протягом однієї доби…", - підкреслив Клименко.

Якщо в момент НС людина перебуває на вулиці, то він радить скористатися распіратором або медичною маскою.

"Радіація, це за великим рахунком, пил. І якщо ви знаходитись на вулиці, то треба застосувати звичайний распіратор, або маску, які використовували під час Covid-19", - сказав Клименко.

Росія готує теракт на ЗАЕС - що відомо

Президент України Володимир Зеленський вчора, 22 червня, заявив з посиланням на дані розвідки, що Росія готує теракт на Запорізькій атомній станції.

В МАГАТЕ підтвердили мінування атомної станції по периметру, але зауважили, що ставок-охолоджувач станції не замінований.

Сьогодні, 23 червня, Радбез ООН збереться на спеціальне екстренне засідання, на якому обговорить наслідки підриву російськими окупантами Каховської ГЕС та загрозу теракту на Запорізькій АЕС.

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