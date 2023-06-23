Міністерство втрушніх справ попередило про заплановані найближчим часом навчання всіх відповідних служб для чіткого реагування на наслідки надзвичайної ситуації, яка можливо може виникнути на Запорізькиій АЕС. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Він зазначив, що всі служби готуються для ліквідації наслідків надзвичайних подій і ситуацій, в тому числі пов’язаних і з можливим витоком радіації з Запорізької станції.
"З цією метою ми вже розвернули з сьогоднішнього дня роботу відповідних штабів. В цих штабах будуть присутні як енергетики, так і працівники ДСНС, поліції, медики. Для того, щоб були вироблені і чітко донесені до наших громадян правила поведінки у випадку надзвичпйної події", - повідомив міністр.
Клименко наголосив, що в разі НС треба слухати вказівок влади.
За словами міністра, якщо говорити про загрозу з ЗАЕС, то вона стосується у першу чергу 50-км зони по радіусу навколо станції, це приблизно пів мільйона населення якщо брати правий і лівий берег.
"Найближчі дні ми проведемо відповідні навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів, де будемо перевіряти радіацію. Все обладнання для виміру радіації в нас відкалібровано, готове до робти, але хочемо ще раз згрупувати всі служби, щоб чітко могли зрегувати на будь-які виклики", - сказав Клименко.
Водночас він повідомив, що радіоактивний фон, який можливо буде в повітрі, буде зберігатись приблизно одну добу.
"Тобто на 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби. За цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, то ми говоримо про те, що кожен громадянин має закритись в приміщенні, закрити вентиляції. Системи вентиляції мають бути вимкнені - кондиціонери, обігрівачі і т.д. Ущільнити необхідно всі отвори, які є в будинках або змощеною тканиною, або скотчем. І ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки протягом цього часу", - сказав міністр.
За його словами, всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом.
"Важливо закупоритись дома. До однієї доби. До того часу, як місцеві органи влади, органи цівільного захисту не дадуть відповідне розпорядження щодо переміщення в той чи інший район, або переміщення по якійсь території. Ми говоримо про можливий тепловий викид, який втратить найбільшу свою концентрацію протягом однієї доби…", - підкреслив Клименко.
Якщо в момент НС людина перебуває на вулиці, то він радить скористатися распіратором або медичною маскою.
"Радіація, це за великим рахунком, пил. І якщо ви знаходитись на вулиці, то треба застосувати звичайний распіратор, або маску, які використовували під час Covid-19", - сказав Клименко.
Росія готує теракт на ЗАЕС - що відомо
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