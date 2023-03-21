За ухвалення закону проголосували 266 депутатів.

Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон, яким запроваджуються зміни щодо контролю за забезпеченням безпеки авіації і дерегуляції господарської діяльності в області цивільної авіації.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за ухвалення закону № 6405 проголосували 266 депутатів при мінімально необхідних 226.

Згідно пояснювальної записки, метою законопроекту є спрощення доступу на ринки авіаційних перевезень та послуг з наземного обслуговування шляхом адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у цій сфері, а також закріплення на законодавчому рівні додаткових заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки авіації.

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Зокрема, вносяться зміни до Повітряного кодексу України в частині спрощення процедури видачі уповноваженим органом з питань цивільної авіації сертифіката льотної придатності та дозволу на виконання польотів для окремих повітряних суден, імпортованих в Україну.

Безпека польотів в Україні

16 червня 2021 року Кабмін затвердив Державну програму з безпеки польотів. Метою програми було створення ефективної системи управління безпекою польотів на державному рівні та на рівні суб'єктів авіаційної діяльності.

Програму було створено на основі міжнародної практики, зокрема, практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Європейського Союзу, а також Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 1944 року.

Програма охоплювала наступні напрямки: державна політика та цілі у сфері забезпечення безпеки польотів; управління факторами ризику для безпеки польотів на державному рівні; зобов'язання щодо системи управління безпекою польотів; розслідування авіаційних подій та інцидентів; управління ризиками для безпеки польотів; забезпечення безпеки польотів на державному рівні; зобов'язання щодо нагляду; ефективність забезпечення безпеки польотів на державному рівні; популяризація питань безпеки польотів на державному рівні.

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