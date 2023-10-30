Рішення створити нового перевізника, можливо, пов'язане з бажанням німецької авіакомпанії скоротити витрати на персонал.

Найбільша в Німеччині авіакомпанія Lufthansa запускає нового перевізника City Airlines, який почне виконувати рейси середньої дальності з Мюнхена і Франкфурта влітку 2024 року.

Як повідомляє Avianews, дочірній авіаперевізник буде підвозити в ключові аеропорти пасажирів, які потім пересідатимуть на далекомагістральні рейси Lufthansa.

Відзначається, що поява City Airlines, імовірно, пов'язана з бажанням німецької авіакомпанії скоротити витрати на персонал, хоча в Lufthansa це явно не вказують. В останні роки стійкість авіаперевізника похитнули неодноразові страйки екіпажів, які вимагали підвищення зарплати.

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"При цьому пасажири практично не помітять різниці між Lufthansa і City Airlines. Літаки обох авіакомпаній матимуть схожі лівреї, екіпаж — схожу уніформу, пасажири бронюватимуть квитки на сайті Lufthansa і отримуватимуть однакове обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Флот City Airlines мають поповнити літаки Airbus A319, які використовує Lufthansa. Материнська авіакомпанія може почати переводити такі авіалайнери у флот City Airlines і набирати в нову дочку пілотів і бортпровідників з меншими зарплатами.

Авіакомпанія Lufthansa - новини

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня найбільша авіакомпанія Європи Lufthansa заявила про скасування рейсів до Тель-Авіва через скоєну атаку ХАМАС на Ізраїль.

Пізніше стало відомо, що національний авіаперевізник Німеччини Lufthansa з січня 2025 року на 38 літаків A320 встановить в салоні нові види надвеликих багажних полиць для ручної поклажі Airspace L, що має підвищити зручність для клієнтів та екіпажу при посадці та висадці.

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