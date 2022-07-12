Німецький авіаперевізник був єдиним в Європі, який мав найвищу оцінку сервісу.

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa втратила престижне звання 5* в оцінці сервісу, отримане лише в 2017 році від британського консалтингового агентства Skytrax, яке оцінює сервіс авіакомпаній по всьому світу.

Про це соощает avianews.com.

Відзначається, що до сьогоднішнього дня німецький авіаперевізник був єдиним в Європі, який мав найвищу оцінку сервісу.

При цьому Skytrax знизив рейтинг німецької авіакомпанії з 5 до 4* через загальне зниження сервісу як на коротких, так і на далеких рейсах. Найвища оцінка 5* залишилася тільки у першого класу, який Lufthansa пропонує на маршрутах великої дальності.

Щоб підняти свій рейтинг з 4 до 5*, Lufthansa кілька років розвивала флот, оновлювала салони вже літаючих літаків, вводила нові цифрові сервіси, відкривала нові бізнес-зали, покращувала сервіс на землі та в повітрі. Однак незабаром після отримання престижного статусу авікомпанія почала поступово погіршувати якість обслуговування, відзначають профільні експерти.

Зокрема, після отримання найвищої оцінки в 2017 році німецький авіаперевізник значно скоротив безкоштовний сервіс в економ-класі. Наприклад, на далеких рейсах з найдешевших квитків економ-класу прибрали багаж, а на коротких рейсах в економ-класі пасажирів залишили без безкоштовного харчування і напоїв.

У 2022 році чергове нововведення Lufthansa в економ-класі на рейсах середньої дальності ще більше наблизило її сервіс до лоукостерів: з 21 червня авіакомпанія почала привласнювати пасажирам з квитками за найнижчим тарифом Economy Light місця в автоматичному режимі. При цьому пасажира можуть спеціально посадити біля туалету або на незручне крісло, щоб стимулювати його поміняти місце, тоді як послуга зі зміни місця коштує 25 євро. Раніше всі пасажири економ-класу могли безкоштовно вибрати місце під час онлайн-реєстрації.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська авіакомпанія "МАУ" розпочала чартерну програму з польськими партнерами, оскільки в умовах війни в Україні заборонені польоти цивільної авіації.