Про скасування рейсів заявили авиакомпанії Swiss Air, Austrian Airlines, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air, Air Baltic.

Після того, як була здійснена атака ХАМАС на Ізраїль німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про скасування рейсів до Тель-Авіва.

Як заявив представник компанії, "враховуючи поточну ситуацію з безпекою в Тель-Авіві", Lufthansa збереже один рейс до Франкфурта, але всі інші рейси в Тель-Авів і з нього на 7 жовтня скасовані, повідомляє Barrons.com.

Ізраїльське видання Walla повідомляє про скасування рейсів авіакомпаній Swiss Air, Austrian Airlines, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air, Air Baltic.

Відео дня

Рейс United Airlines з Сан-Франциско розвернувся в середині польоту та попрямував назад в США. Рейс компанії Wizz Air з Дебрецена до Ізраїлю через ситуацію в країні приземлився на Кіпрі.

Напад на Ізраїль

7 жовтня 2023 року з Сектора Гази бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. В ізраїльських містах почалися пожежі. ХАМАС захопив військову базу Ізраїлю. Особовий склад ЦАХАЛ, що знаходився на базі, був убитий.

Через атаку ХАМАС на Ізраїль відбудеться екстрене засідання Радбезу ООН.

МЗС Катару звинуватив Ізраїль "в ескалації поблизу Сектора Гази".

З'явилася реакція Байдена на криваві події в Ізраїлі. З американським лідером поговорив ізраїльський прем'єр-міністр.

США заявили, що забезпечать Ізраїль всім необхідним для самозахисту.

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