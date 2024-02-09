Основну масу зареєстрованих електромобілів склали легкові авто, з яких 840 нових машин та 2650 уживаних.

У січні український автопарк було поповнено на 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення, що відносно торішнього січня більше в 2,8 раза.

Як повідомляє "Укравтопром", частка нових машин в реєстраціях електрокарів склала 24% проти 23% у січні 2023 р.

Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто - 3490 шт. З них 840 нових авто та 2650 уживаних. При цьому з 54 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто.

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ТОП-5 нових електромобілів на ринку у січні 2024р.:

1. Volkswagen iD.4 - 286 авто;

2. BYD Song Plus- 83;

3. Honda eNS1 - 80;

4. Toyota bZ4X - 56;

5. Nissan Ariya - 50.

ТОП-5 січня вживаних електромобілів:

1. Nissan Leaf - 355;

2. Tesla Model 3 - 309;

3. Tesla Model Y - 242;

4. Volkswagen e-Golf - 178;

5. Volkswagen iD.4 - 169.

Український ринок авто – останні новини

7 лютого повідомлялося, що завдяки великій кількості дилерів-продавців електромобілів у 2024 році очікується збільшення попиту саме на електрокари.

За січень 2024 року український автопарк було поповнено майже на 16,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Кількість реєстрацій таких авто збільшилась на 45% в порівнянні з січнем 2023 року.

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