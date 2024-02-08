Впродовж січня український автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. В порівнянні з січнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 45%.
Як повідомляє "Укравтопром", найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто та становила 46%. Далі йдуть: дизельні – 29%; електромобілі – 16%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 4%.
ТОП-10 найпопулярніших моделей січня:
- Volkswagen Golf – 948 авто;
- Renault Megane – 759;
- Škoda Octavia – 669;
- Volkswagen Passat – 599;
- Volkswagen Tiguan – 396;
- Nissan Leaf – 355;
- Audi A4 – 347;
- Audi Q5 – 334;
- Nissan Rogue – 330;
- Tesla Model 3 – 309.
Зазначається, що середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 9,8 року.
Український ринок авто – останні новини
На початку лютого було опубліковано перелік моделей автомобілів, що підпали під транспортний податок в 2024 році. Туди потрапили 184 моделі таких марок як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.
6 лютого повідомлялося, що на українському ринку нових легкових автомобілів суттєво збільшилась частка електромобілів. При цьому найпопулярнішими досі залишаються моделі з бензиновими двигунами.