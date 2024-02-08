Середній вік вживаних автомобілів, що перейшли на українські номери, становить біля 10 років.

Впродовж січня український автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. В порівнянні з січнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 45%.

Як повідомляє "Укравтопром", найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто та становила 46%. Далі йдуть: дизельні – 29%; електромобілі – 16%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 4%.

ТОП-10 найпопулярніших моделей січня:

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Volkswagen Golf – 948 авто;

Renault Megane – 759;

Škoda Octavia – 669;

Volkswagen Passat – 599;

Volkswagen Tiguan – 396;

Nissan Leaf – 355;

Audi A4 – 347;

Audi Q5 – 334;

Nissan Rogue – 330;

Tesla Model 3 – 309.

Зазначається, що середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 9,8 року.

Український ринок авто – останні новини

На початку лютого було опубліковано перелік моделей автомобілів, що підпали під транспортний податок в 2024 році. Туди потрапили 184 моделі таких марок як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

6 лютого повідомлялося, що на українському ринку нових легкових автомобілів суттєво збільшилась частка електромобілів. При цьому найпопулярнішими досі залишаються моделі з бензиновими двигунами.

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