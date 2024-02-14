Абсолютна більшість легковиків китайського виробництва є електромобілями.

Впродовж січня українці придбали 1359 легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з січнем 2023 року попит на авто китайського виробництва збільшився майже вдвічі. З цієї кількості: 885 нових та 474 вживаних авто.

Як повідомляє "Укравтопром", автомобілі китайського походження охопили 20% січневого ринку нових легковиків, що на 7 відсоткових пунктів більше, ніж торік.

Зазначається, що в сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка авто китайського походження залишається у межах 3%. При цьому абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 90%.

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Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. Volkswagen iD.4 - 286 авто;

2. BYD Song Plus - 83;

3. Honda eNS1 - 80;

4. Toyota bZ4X - 56;

5. Nissan Ariya - 50.

ТОП-5 вживаних легковиків з Китаю:

1. Volkswagen iD.4 - 150;

2. Honda eNS1 - 51;

3. Toyota bZ4X - 32;

4. BYD Song Plus - 30;

5. Nissan Ariya - 28.

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За минулий місяць український автопарк поповнили 1,4 тисяч гібридних легкових авто, з цієї кількості частка нових авто становила 53%.

У січні українці придбали 3,5 тис. електромобілів, що відносно торішнього січня більше в 2,8 раза. Тоді основну масу зареєстрованих електромобілів склали легкові авто, з яких було 840 нових машин та 2650 уживаних.

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