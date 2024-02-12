Частка нових гібридних легкових автомобілів становила трохи більше половини.

У минулому місяці автопарк України поповнили 1,4 тис. гібридних легкових авто, що на 72% більше, ніж торік. Як повідомляє "Укравтопром", частка нових авто в цій кількості становила 53%.

Зазначається, що в сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став кросовер Toyota RAV-4 з кількістю 151 автомобіль. Друге місце посів Nissan X-Trail - 57 авто. Третьою за популярністю стала Toyota Camry - 50 авто.

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US - 84 авто. Також у лідерській трійці: Chevrolet Volt – 42 авто та Toyota Prius – 37 авто.

Відео дня

Український авторинок: що відомо

У січні автопарк України було поповнено майже на 16,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Тоді зазначалося, що кількість реєстрацій даних авто збільшилась майже в половину у порівнянні з січнем минулого року.

Січневий український автопарк поповнився на 3,5 тис. електромобілів, що відносно торішнього січня більше в 2,8 раза. Тоді частка нових автомобілів в реєстраціях електрокарів склала 24%.

У лютому було опубліковано перелік моделей автомобілів, що підпали під транспортний податок. Туди потрапили 184 моделі таких марок як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Вас також можуть зацікавити новини: