Представник перевізника зазначив, що поїзд – це рухомий обʼєкт, в який влучити набагато важче, ніж в будь-який статичний.

"Укрзалізниця" не може призупиняти рух поїздів під час повітряних атак з боку російських окупаційних військ. Таку заяву зробив керівник із пасажирських комунікацій УЗ Олександр Шевченко.

"Ми працюємо з першого дня повномасштабної війни. Всі ці ризики ми розуміємо і прораховуємо, маємо на них сценарії реагування. Треба розуміти, що залізниця – це єдина екосистема, в якій якщо один потяг зупиниться, інші його не зможуть обʼїхати", – зазначив він в етері телеканалу "Київ24".

Шевченко наголосив, що "Укрзалізниця" перевозить стратегічні вантажі, пасажирів, виконує дипломатичні рейси всіх перших осіб світу.

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"Ми веземо поранених з фронту, медичні поїзди, у нас потяги-реанімації. У нас евакуація, дитячі групи і так далі. Ми не можемо стати і закупорити весь цей рух. Відповідно, є поїзди, які мають продовжувати рух за будь-якої ситуації. Що стосується безпосередньої небезпеки в регіоні, то поїзд – це рухома мішень, в яку влучити набагато важче, ніж в будь-яку статичну", – продовжив він.

За словами представника компанії, поїзд є доволі безпечним обʼєктом, наскільки це можливо в країні, яка щодня піддається обстрілам.

"Ми робимо багато, щоб убезпечити пасажирів. У нас цілодобовий диспетчерський контроль. У нас цілодобовий звʼязок з військовими там, де це необхідно. Тому ми чітко розуміємо, де і як ми їдемо. Але звісно, ураження балістикою – при цьому це ж не ураження поїзда в даному випадку, це вибухова хвиля від ураження поблизу місця, яке якраз проїжджав поїзд. Такі випадки, на жаль, трапляються періодично. Це не перший, і, на жаль, треба розуміти, що, напевно, не останній за цю війну", – резюмував Олександр Шевченко.

Що передувало

24 червня 2025 року російські загарбники атакували Дніпропетровщину. Було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Крім того, внаслідок атаки понівечено пасажирський поїзд. Пасажири отримали травми.

Загалом внаслідок атаки загинули 17 осіб, понад 200 – постраждали. Такі дані наводить Дніпропетровська обласна прокуратура. Серед постраждалих 19 дітей.

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