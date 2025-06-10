Це буде один із найдовших рейсів, який прокладає шлях через усю країну.

Державна "Укрзалізниця" призначає новий поїзд №228/227 Івано-Франківськ - Краматорськ.

Як повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі, маршрут матиме важливе гуманітарне, соціальне та стратегічне значення, адже забезпечить нові можливості для подорожей, реабілітації, оздоровлення та зустрічей із рідними.

Перші рейси:

Відео дня

з Івано-Франківська - з 29 червня та далі через день;

з Краматорська - з 30 червня та далі через день.

Розклад поїзда:

відправлення з Івано-Франківська - 21:52, прибуття до Слов’янська - 18:05 наступного дня, до Краматорська - 18:28.

відправлення з Краматорська - 19:20, зі Слов’янська - 19:40, прибуття до Івано-Франківська - 16:45 наступного дня.

Поїзд курсуватиме через: Львів, Київ, Гребінку, Лубни, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозову, Близнюки, Барвінкове та Слов’янськ. У складі поїзда курсуватимуть плацкартні, купейні вагони та вагони СВ.

В УЗ відмітили, що по прибуттю до Івано-Франківська пасажири з Донеччини зможуть легко дістатися інших міст Прикарпаття - зокрема, Калуша і Долини, здійснивши пересадку на регіональний поїзд №867 Коломия - Рава-Руська, а також до Коломиї, скориставшись приміським дизель-поїздом №6534 Івано-Франківськ - Коломия.

Зазначається, що маршрут поїзда охоплюватиме девʼять областей України, а його протяжність становитиме 1 358 км. Це буде один із найдовших рейсів сучасної "Укрзалізниці", який прокладає шлях через усю країну - від Прикарпаття до Донбасу.

"Новий маршрут значно полегшить дорогу захисникам України, які прямують на ротацію або на відпочинок, внутрішньо переміщеним українцям, які тимчасово проживають в інших регіонах, відвідують родичів або навідуються додому, рідним захисників, які хочуть приїхати до них на Донеччину, та зрештою для оздоровлення мешканців східних областей у санаторно-рекреаційних зонах Прикарпаття", - йдеться в повідомленні.

Продаж квитків стартуватиме за 20 діб до дати відправлення поїзда одночасно в мобільному застосунку, на сайті УЗ та в касах вокзалів.

Укрзалізниця - останні новини

"Укрзалізниця" посилила контрольні заходи на вокзалах та попередила про ймовірні затримки потягів через потенційні загрози зі сторони Росії.

У червні компанія через високий попит на напрямок до Карпат призначила курсування додаткового поїзда №203/204 Київ - Ясіня. Він курсуватиме через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, що дозволить дістатися до гір швидко та комфортно.

Вас також можуть зацікавити новини: