Потяги до Краматорська не курсували з початку квітня.

"Укрзалізниця" відсьогодні, 14 жовтня, відновлює залізничне сполучення з Краматорськом Донецької області. Потяги сюди не курсували з початку квітня.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Поїзд відправлятиметься з Києва щодня о 06:52 і прибуватиме до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 14:35 і прибуватиме до Києва о 21:13.

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Зазначається, що поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов'янськ.

У прес-службі також нагадали, що нещодавно потяги почали курсувати до Балаклії, Дергачова, Чугуєва та Ізюма.

"Укрзалізниця" під час війни:

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

10 червня були підписані зміни до угод в рамках проекту електрифікації української залізниці, згідно з якими 50 млн євро було спрямовано на підтримку ліквідності АТ "Укрзалізниця" (загальний обсяг кредиту ЄБРР на ліквідність "Укрзалізниці" – 148,5 млн євро).

1 вересня 2022 року міністр фінансів України Сергій Марченко і директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне підписали угоду, яка дозволить направити частину кредиту ЄБРР в обсязі 98,5 млн євро на забезпечення ліквідності для фінансування критично важливих потреб "Укрзалізниці".

10 жовтня 2022 року "Укрзалізниця" запустила "Дністровський Експрес".

13 жовтня 2022 року "Укрзалізниця" запустила в чат-боті продаж абонементів на проїзд в електричках.

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