Збільшення кредиту ЄБРР на підтримку ліквідності "Укрзалізниці" дозволить підтримати стабільність її роботи в умовах війни.

Міністр фінансів України Сергій Марченко і директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне підписали угоду, яка дозволить направити частину кредиту ЄБРР в обсязі 98,5 млн євро на забезпечення ліквідності для фінансування критично важливих потреб "Укрзалізниці".

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що дана угода передбачає внесення змін до гарантійної угоди в рамках проекту електрифікації української залізниці між Україною та ЄБРР.

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"На тлі відкритої військової агресії РФ проти України "Укрзалізниця" продовжує виконувати важливі гуманітарні функції з евакуації цивільного населення з регіонів, які знаходяться під обстрілами. Разом з тим, пошкодження і руйнування залізничної інфраструктури, втрата рухомого складу "Укрзалізниці" негативно впливають на забезпечення безперебійної роботи компанії. Тому збільшення кредиту ЄБРР на підтримку ліквідності "Укрзалізниці" дозволить підтримати стабільність її роботи в умовах війни", – зазначив Марченко.

"Укрзалізниця" під час війни:

10 червня вже були підписані зміни до угод в рамках проекту електрифікації української залізниці, згідно з якими 50 млн євро було спрямовано на підтримку ліквідності АТ "Укрзалізниця" (загальний обсяг кредиту ЄБРР на ліквідність "Укрзалізниці" – 148,5 млн євро).

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