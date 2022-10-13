Вартість абонемента стартує від 200 грн і залежить від конкретного маршруту, обраного пасажиром.

Відсьогодні, з 13 жовтня, в чат-боті "Укрзалізниці" у всіх месенджерах можна придбати абонементи на місячний проїзд приміськими рейсами в 10 областях.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Зокрема, абонементи на місячний проїзд приміськими рейсами можна купити на маршрутах у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

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Відзначається, що вартість абонемента стартує від 200 грн і залежить від конкретного маршруту, обраного пасажиром.

"З абонементом пасажир отримує безлімітну кількість поїздок приміськими рейсами за обраним маршрутом протягом 30 днів від дати старту абонемента", - йдеться в повідомленні.

Також можна придбати абонемент на київську кільцеву електричку, що буде зручно для жителів столиці.

Крім того, в чат-боті можна придбати квитки на всі приміські рейси Одеської залізниці.

"Укрзалізниця" під час війни:

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

10 червня були підписані зміни до угод в рамках проекту електрифікації української залізниці, згідно з якими 50 млн євро було спрямовано на підтримку ліквідності АТ "Укрзалізниця" (загальний обсяг кредиту ЄБРР на ліквідність "Укрзалізниці" – 148,5 млн євро).

1 вересня 2022 року міністр фінансів України Сергій Марченко і директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне підписали угоду, яка дозволить направити частину кредиту ЄБРР в обсязі 98,5 млн євро на забезпечення ліквідності для фінансування критично важливих потреб "Укрзалізниці".

10 жовтня 2022 року "Укрзалізниця" запустила "Дністровський Експрес".

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