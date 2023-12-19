На першому етапі проекту Dnipro City Express курсуватиме за маршрутом Дніпро — Камʼянське.

"Укрзалізниця" з 20 грудня у Дніпрі запускає систему приміського сполучення Dnipro City Express з оновленим електропоїздом.

Як повідомляє прес-служба перевізника, Dnipro City Express призначений для поєднання зручним сполученням з використанням оновленого рухомого складу великого міста з його передмістям та містами-сателітами.

Зазначається, що на першому етапі проекту Dnipro City Express курсуватиме за маршрутом Дніпро — Камʼянське та зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Камʼянське.

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Поїзди відправлятимуться з Дніпра о 5:14 (крім вихідних), 6:20, 10:00, 11:30 (крім вихідних), 15:40, 17:10 (крім вихідних), 19:10.

Зворотно, з Камʼянського, поїзди відправлятимуться о 6:14 (крім вихідних), 9:00, 11:26, 12:42 (крім вихідних), 16:41, 19:12 (крім вихідних), 20:14.

Час в дорозі в обох напрямках від початкової до кінцевої станції складе приблизно 40 хвилин, а вартість — від 12 до 18 гривень.

В "Укрзалізниці" також відзначили, що на маршруті курсуватимуть відновлені електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще — портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

"Укрзалізниця" – останні новини

12 грудня розпочав курсування потяг Чоп-Відень. Цей поїзд було підлаштовано під графік потяга зі спальними вагонами, який стартує зі столиці.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила на пікові дати зимового сезону новий "Інтерсіті+" №741/742 Київ – Львів, за маршрутом якого курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda. Поїзд відправлятиметься з Києва 22, 24, 28, 30 грудня та 1, 2, 5, 7 січня о 14:58 та прибуватиме до Львова о 20:56.

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