З 10 грудня "Укрзалізниця" запускає поїзд Інтерсіті №747/748. Він сполучатиме Київ, Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці". Інтерсіті №747 відправлятиметься щоденно з Києва о 16:30, а прибуватиме до Тернополя о 23:02. Поїзд зупинятиметься на таких станціях:
- Козятин-1 (18:27 – 18:29),
- Калинівка-1 (19:00 – 19:02),
- Вінниця (19:19 – 19:22),
- Хмельницький (21:15 – 21:18).
У зворотному напрямку поїзд №748 відправлятиметься з Тернополя вранці о 06:32, а до Києва прибуватиме о 12:45. Передбачено такі зупинки:
Хмельницький (08:07 – 08:10),
Вінниця (09:57 – 10:00),
Калинівка-1 (10:20 – 10:21),
Козятин-1 (10:53 – 10:54).
Маршрут запуститься з 10 грудня та буде обслуговуватись найшвидшим українським поїздом – "Тарпан". Квитки вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів, додали в УЗ.
Інші новини "Укрзалізниці"
6 грудня "Укрзалізниця" запустила сервіс спецзамовлення проїзних документів для військовослужбовців. Так захисники зможуть забронювати квитки на потяг навіть у разі відсутності проїзних документів у продажу.
Крім того, "Укрзалізниця" анонсувала підвищення цін на пасажирські квитки. Нові тарифи будуть діяти з 10 грудня.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Українцям спростили пересадку до Відня за "проблемним" маршрутом: як доїхати
- "Укрзалізниця" анонсувала продаж квитків на новий потяг до європейської столиці: що відомо
- "Укрзалізниця" запускає новий маршрут до Будапешта та Відня: що відомо
- "Укрзалізниця" на зимові свята відкрила продаж квитків на нові потяги до Карпат