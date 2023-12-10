Маршрут буде обслуговуватися найшвидшим українським поїздом – "Тарпан".

З 10 грудня "Укрзалізниця" запускає поїзд Інтерсіті №747/748. Він сполучатиме Київ, Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці". Інтерсіті №747 відправлятиметься щоденно з Києва о 16:30, а прибуватиме до Тернополя о 23:02. Поїзд зупинятиметься на таких станціях:

Козятин-1 (18:27 – 18:29),

Калинівка-1 (19:00 – 19:02),

Вінниця (19:19 – 19:22),

Хмельницький (21:15 – 21:18).

У зворотному напрямку поїзд №748 відправлятиметься з Тернополя вранці о 06:32, а до Києва прибуватиме о 12:45. Передбачено такі зупинки:

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Хмельницький (08:07 – 08:10),

Вінниця (09:57 – 10:00),

Калинівка-1 (10:20 – 10:21),

Козятин-1 (10:53 – 10:54).

Маршрут запуститься з 10 грудня та буде обслуговуватись найшвидшим українським поїздом – "Тарпан". Квитки вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів, додали в УЗ.

Інші новини "Укрзалізниці"

6 грудня "Укрзалізниця" запустила сервіс спецзамовлення проїзних документів для військовослужбовців. Так захисники зможуть забронювати квитки на потяг навіть у разі відсутності проїзних документів у продажу.

Крім того, "Укрзалізниця" анонсувала підвищення цін на пасажирські квитки. Нові тарифи будуть діяти з 10 грудня.

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