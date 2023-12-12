Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складає близько 2500 грн.

Потяг Чоп-Відень розпочав курсування, у перший рейс вирушили 120 пасажирів.

Як повідомили у Держприкордонслужбі України, цей поїзд підлаштували під графік потяга зі спальними вагонами, що стартує з Києва. Таким чином нічну частину подорожі за кордон до станції Чоп пасажири долають у спальних вагонах, а вдень прямують маршрутом "Чоп – Будапешт – Відень" у сидячих вагонах угорської залізниці 1 або 2 класу.

"Подорожні проходять прикордонно-митні формальності у приміщенні залізничного вокзалу та пересідають у поїзд №146 сполученням "Чоп – Відень", що відправлятиметься щоденно о 08:23. На зворотному шляху поїзд №143 сполученням "Відень – Чоп" відправляється зі столиці Австрії о 10:42 та прибуває у Чоп о 20:59. Після прибуття пасажири проходять прикордонно-митні операції через зал залізничної станції та, за необхідності, пересідають у поїзд №367, що відправлятиметься до Києва о 13:12", – йдеться в повідомленні.

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За інформацією "Укрзалізниці", вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складає близько 2500 грн.

Нові рейси поїздів

21 листопада УЗ презентувала новий графік руху поїздів на наступний, 2024 рік. За новим графіком призначається 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних.

Наприкінці листопада стало відомо, що "Укрзалізниця" з 10 грудня 2023 року запустить новий прямий поїзд сполученням Відень – Чоп – Відень.

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