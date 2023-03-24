"Укрзалізниця" змінила вимоги до транспортування зерна в напіввагонах.
Як повідомив заступник директора Департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов в Facebook, УЗ забороняє розміщувати та кріпити вантаж в напіввагоні з порушенням технічних умов розміщення та кріплення вантажів, ухвалених міжнародним об'єднанням залізниць.
Ткачов зазначив, що найчастіше відправники порушують наступні правила перевезень вантажів:
- використовують для закріплення укриття/тентів зовнішні деталі кузова напіввагона, які для цього не пристосовані;
- кріплять захисне укриття до вагону в спосіб, що не виключає можливість його відриву та парусність на шляху проходження;
- використовують для кріплення укриттів/тентів кріплення одноразового використання й т. ін.
"АТ "Укрзалізниця" дозволяє й надалі перевезення зерна в напіввагонах (відкритому рухомому складі). Будь-ласка, транспортуйте зерно при виконанні вимог розміщення та кріплення вантажу у вантажному вагоні", - зазначив Ткачов.
Ситуація із зерном під час війни
У липні 2022 року Росія та Україна підписали окремі угоди з ООН про відновлення експорту української агропродукції Чорним морем.
18 березня 2023 року "зернова угода" з експорту української агропродукції було продовжено.
20 березня Росія висунула ультиматум для подальшого продовження "зернового коридору". Окупанти заявили, що погодилися продовжити "зернову угоду" тільки на 60 днів і висунули свої умови, вимагаючи їх виконати.