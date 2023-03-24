УЗ забороняє розміщувати та кріпити вантаж в напіввагоні з порушенням технічних умов.

"Укрзалізниця" змінила вимоги до транспортування зерна в напіввагонах.

Як повідомив заступник директора Департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов в Facebook, УЗ забороняє розміщувати та кріпити вантаж в напіввагоні з порушенням технічних умов розміщення та кріплення вантажів, ухвалених міжнародним об'єднанням залізниць.

Ткачов зазначив, що найчастіше відправники порушують наступні правила перевезень вантажів:

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використовують для закріплення укриття/тентів зовнішні деталі кузова напіввагона, які для цього не пристосовані;

кріплять захисне укриття до вагону в спосіб, що не виключає можливість його відриву та парусність на шляху проходження;

використовують для кріплення укриттів/тентів кріплення одноразового використання й т. ін.

"АТ "Укрзалізниця" дозволяє й надалі перевезення зерна в напіввагонах (відкритому рухомому складі). Будь-ласка, транспортуйте зерно при виконанні вимог розміщення та кріплення вантажу у вантажному вагоні", - зазначив Ткачов.

Ситуація із зерном під час війни

У липні 2022 року Росія та Україна підписали окремі угоди з ООН про відновлення експорту української агропродукції Чорним морем.

18 березня 2023 року "зернова угода" з експорту української агропродукції було продовжено.

20 березня Росія висунула ультиматум для подальшого продовження "зернового коридору". Окупанти заявили, що погодилися продовжити "зернову угоду" тільки на 60 днів і висунули свої умови, вимагаючи їх виконати.

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