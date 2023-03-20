Терористи в Москві наполягають, що погодилися продовжити "зернову угоду" тільки на 60 днів і висунули свої умови, вимагаючи їх виконати.

У Росії продовжують намагатися ставити ультиматуми щодо подальшої роботи "зернового коридору". Зокрема, Москва вимагає виконання своїх умов для подальшого продовження "Чорноморської ініціативи".

Як заявили в МЗС РФ, Москва погодилася продовжити зернову угоду, дія якої завершилася 18 березня, нібито тільки на 60 днів, замість 120, як було раніше. При цьому, змін щодо кількості портів, номенклатури вантажів і порядку проведення інспекцій немає.

"У зв'язку з відсутністю зрушень в реалізації Меморандуму Росія-ООН щодо нормалізації вітчизняного сільгоспекспорту в Москві прийняли рішення скоротити період чергової пролонгації до 60 днів, тобто до 18 травня", - заявляють так звані російські дипломати.

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При цьому в російському МЗС стверджують, що їхня позиція була нібито доведена до турецької та української сторін, а також представників ООН.

Як і всі терористи, керівництво Росії висунуло умови, без виконання яких Москва відмовиться від виконання "зернової угоди".

"Подальше рішення щодо продовження ініціативи залежатиме від прогресу в реалізації наступних умов: перепідключення "Россєльхозбанку" до SWIFT; відновлення поставок сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування; скасування обмежень на страхування й перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів; відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса"; розблокування зарубіжних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства й добрив", - йдеться у вимогах російських терористів.

При цьому, в російському МЗС заявили, що зараз виконується нібито тільки українська частина зернової угоди, "причому в далеких від заявлених гуманітарних цілей параметрах".

Путін про зернову угоду

Тим часом, оголошений у світовий розшук російський воєнний злочинець Володимир Путін, маніпулюючи потребами країн Африки в зерні, підтвердив, що Росія погодилася продовжити зернову угоду нібито лише на 60 днів.

"РФ наполягатиме на повному виконанні "зернової угоди", щоб продукція відправлялася не в ситі країни Європи, зараз тільки 3% пішло в Африку", - сказав він.

Глава Кремля також шантажує відмовою від подальшої участі РФ у зерновій угоді, якщо інші учасники не виконають їхні вимоги. "Питання про подальшу участь РФ в зерновій угоді вирішуватиметься в залежності від врахування нашої позиції", - сказав Путін.

При цьому президент РФ додав, що якщо Москва все ж не продовжить зернову угоду, то "ми це зерно поставимо в Африку безкоштовно". Однак, Путін не уточнив, що за зерно він збирається поставити з Росії безкоштовно, імовірно, мріючи вкрасти в України ще більше врожаю.

Зернова угода - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що угода з Росією за посередництва Туреччини і ООН із експорту української аграрної продукції Чорним морем в умовах війни була продовжена ще на 120 днів. Продовження угоди також підтвердили президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і ООН, проте не уточнили, на який термін це було зроблено.

Раніше в Кремлі назвали "жестом доброї волі" рішення продовжити дію "Чорноморської зернової ініціативи" на 60 діб.

Нагадаємо, почавши повномасштабне вторгнення Росія заблокувала морський експорт зерна з України, яке прямувало, в тому числі, до країн Африки та Азії. Дії Росії призвели до загрози глобальної продовольчої кризи і викликали зростання цін на їжу в усьому світі, що найбільше вдарило по найбідніших країнах.

У липні 2022 року за посередництва ООН і Туреччини була реалізована Чорноморська зернова ініціатива. Вона передбачає вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" і створення безпечних маршрутів.

Восени Росія заявила, що виходить із угоди, проте повернулася до її виконання через кілька днів, оскільки цей шантаж був проігнорований Україною, Туреччиною і ООН і експорт зерна тривав без участі Москви.

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