На них позначатимуться туристичні обʼєкти, спортивні споруди.

Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху, затвердивши кілька нових знаків.

Про це повідомив постійний представник уряду України у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram .

Він зазначає, що до інформаційно-вказівних знаків додано нові зображення знаків з застосуванням коричневого тла при позначенні обʼєктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, обʼєктів культурної спадщини, а саме: 5.57 "Попередній покажчик напрямків", 5.58 "Попередній покажчик напрямку", 5.60 "Покажчик напрямків".

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Мельничук повідомив, що доповнено главу "Інформаційно-вказівні знаки" розділу "Дорожні знаки" Правил дорожнього руху.

Цими змінами передбачено, що на знаках 5.57-5.60 можуть застосовуватись піктограми обʼєктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, обʼєктів культурної спадщини, зображення яких визначаються ДСТУ 9114:2021.

Зміни у ПДР - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в жовтні 2023 року уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення до законодавства Євросоюзу.

Змінами передбачено, що обовʼязково необхідно вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Також закріплено заборону перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків.

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