Йдеться про вмикання світла поза населеними пунктами, нюанси щодо перевезення дітей.

Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення до законодавства Євросоюзу.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram. Змінами передбачено, що обовʼязково необхідно вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Також закріплено заборону перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків.

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Мельничук зазначає, що урядом уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

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Згідно нині діючими Правилами дорожнього руху, у період з 1 жовтня по 1 травня їзда з вимкненим ближнім світлом фар або ходовими вогнями є правопорушенням. У цьому випадку водієві загрожує штраф у розмірі 425 - 510 грн.

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