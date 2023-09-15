Нововведення розпочне діяти з 18 вересня, але лише для певної категорії транспорту.

В Одесі частина громадського електричного транспорту курсуватиме під час комендантської години.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ОВА разом з військовим командуванням видала спільний наказ, за дорученням якого міська влада Одеси має забезпечити продовження роботи громадського електротранспорту у нічний час.

Кіпер пояснив, що потреба в цьому виникла через проблеми, з якими стикаються люди, які приїжджають до міста у нічний час.

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"Люди, які приїжджають на міжнародних автобусних рейсах, вимушені до завершення комендантської години перебувати в автобусі або на території вокзалу", - каже посадовець.

Зокрема, йдеться про трамвай, який з'єднує протилежні райони міста (Київський та Пересипський), проходячи повз кількох вокзалів (залізничного і автостанцій), та тролейбус, у якого кінцева зупинка залізничний вокзал.

"Міській владі доручено продовжити роботу трамвайного маршруту № 7 сполученням 11-я станція Люстдорфської дороги - вулиця Паустовського та тролейбусного маршруту № 8 сполученням завод Суперфосфатний - Залізничний вокзал у нічну пору доби", - наголошує Кіпер.

За його словами, таким чином, з понеділка (18 вересня) щоночі о 23:00, 00:30, 02:00 та 03:30 вказаний електротранспорт курсуватиме за своїми маршрутами.

Кіпер стверджує, що вже надав відповідні доручення коменданту та Нацполіції. Вони мають забезпечити охорону правопорядку і патрулювати в кожному рухомому складі.

Під час повітряної тривоги водії та пасажири мають дотримуватися відповідних правил безпеки.

В українських потягах з'явиться інтернет від Starlink

Тим часом в Україні відбувається ще одна реформа, націлена на створення комфортних умов для українців у транспорті - в українських потягах збираються запровадити інтернет від Starlink.

Нещодавно стало відомо про прогрес відповідного проекту. За даними "Укрзалізниці", його реалізовуватимуть в декілька етапів. Спочатку локальну мережу розгорнуть в поїздах "Інтерсіті+", потім її підключать до інтернету мережі Starlink та LTE.

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