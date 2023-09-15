В УЗ обіцяли, що протягом 2023 року інтернет від Starlink з’явиться у всіх поїздах "Інтерсіті+".

В "Укрзалізниці" розповіли, як проходить етап запровадження інтернету від Starlink в українських потягах.

"Зараз "Укрзалізниця" впритул наблизилася до реалізації обіцяного інтернету в поїздах. Проект реалізовуватиметься в декілька етапів", - повідомила прес-служба перевізника в коментарі УНІАН.

Як повідомили в компанії, спочатку локальну мережу буде розгорнуто в 16 поїздах "Інтерсіті+", потім її буде підключено до інтернету мережі Starlink та LTE.

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"Далі - безкоштовний тестовий період для пасажирів, після чого планується виділення безкоштовного базового тарифу та більш швидкісного - за додаткову плату. Подальші кроки залежать від реалізації цих етапів", - пояснили в "Укрзалізниці".

Інтернет в "Укрзалізниці"

У червні 2022 року голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь заявив, що до кінця року в транспортних засобах "Укрзалізниці" з'явиться супутниковий інтернет від Starlink.

В січні 2023 року віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін протестували, як працює інтернет за допомогою Starlink під час подорожі потягом.

Тоді один поїзд "Інтерсіті" обладнали Starlink і катали його на різних маршрутах більш ніж 100 днів. Результати тестування: доступність на маршруті 97%; швидкість до 100 Мбіт/с.

Станом на 14 січня 2023 року Україна вже отримала 30 тисяч терміналів Starlink для забезпечення зв'язку там, де не працює звичайна мережа.

Також повідомлялося, що команда Мінцифри в січні передала УЗ 450 терміналів Starlink. В майбутньому планувалося доставити ще одну партію.

Тодішній голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін заявив, що протягом року інтернет від Starlink з’явиться у всіх поїздах "Інтерсіті+".

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