Це пов'язано зі скороченням комендантської години, яка з 26 березня триватиме з опівночі до 5:00.

У Києві з неділі, 26 березня, громадський транспорт працюватиме на годину довше.

"З 26 березня громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше: наземний транспорт – із 05:30 до 23:30, метрополітен – із 06:00 до 23:00, фунікулер – із 07:00 до 22:00", - повідомляє Київська міськдержадміністрація.

Зазначається, що актуальний графік роботи маршрутів громадського транспорту, зокрема і відправлення останніх рейсів, є на сайтах КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен".

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Окрім того, у КМДА нагадали, що сервіс руху транспорту є у застосунку "Київ Цифровий".

Комендантська година у Києві

Як повідомляв УНІАН, 20 березня начальник міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну тривалості комендантської години у Києві з 26 березня. Згідно з документом, комендантська година діятиме щодня з 00:00 до 05:00.

Цього ж дня Рада оборони Києва ухвалила рішення про те, що у столиці з 27 березня дозволять продавати алкогольні напої в магазинах і торговельних мережах із 11:00 до 21:00.

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