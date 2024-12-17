На сьогодні в Україні працює понад 40 ключових японських компаній.

В Україні будуть виготовляти японські пікапи, використовуючи технологію великовузлового складання (SKD). Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"‎Спільно із українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD)", – приводить відомство заяву першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки України Юлії Свириденко.

Ініціатива є спільним проєктом, в якому залучені кілька українських виробників і японська машинобудівна компанія. Під час зустрічі із понад 200 японськими бізнесменами Свириденко закликала й інші компанії відкривати свої виробництва в нашій країні.

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Серед інструментів підтримки інвесторів державний діяч назвала програму "Зроблено в Україні", яка, зокрема, передбачає розвиток індустріальних парків та пропонує доступні кредити.

Юлія Свириденко зазначила, що вже зараз в нашій державі діє понад 40 ключових японських компаній. За її словами, Токіо виділив 1,25 млрд євро за допомогою ініціатив корпорації NEXI, що забезпечило підтримку японським компаніям, які хочуть працювати в Україні.

Політика Японії щодо України – головні новини

У листопаді до української столиці несподівано прибув глава МЗС Японії Такеші Івая. Метою візиту було названо демонстрацію підтримки Україні в її боротьбі з Росією та військами КНДР.

Зазначимо, що Такеші Івая став першим міністром Японії, який приїхав до нашої країни після вступу на посаду нового японського прем'єр-міністра Сігеру Ісіби у жовтні цього року.

Японія і раніше демонструвала Україні свою підтримку. У липні повідомлялось, що Токіо передасть Україні частину заморожених активів РФ.

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