Зазначається, що допомогу Україні нададуть у вигляді кредиту.

Японія передасть Україні частину заморожених активів Російської Федерації. Йдеться про суму в 3,3 мільярда доларів, що становить понад 6% від загальної суми допомоги в 50 мільярдів доларів від країн "Великої сімки".

Видання Kyodo пише, що японський уряд поспішає завершити систему реалізації допомоги до кінця року. Очікується, що країни G7 досягнуть угоди в рамках зустрічі міністрів фінансів і глав центральних банків G20, яка відбудеться наприкінці липня в Ріо-де-Жанейро.

США і Євросоюз внесуть по 20 мільярдів доларів, а решту 10 мільярдів розділять між Японією, Великою Британією і Канадою. Допомогу Україні нададуть у вигляді кредиту, а доходи від заморожених російських активів використають для погашення цього кредиту.

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Заморожені активи РФ - останні новини

У ЄС заявили, що Київ може отримати перші гроші від заморожених активів РФ цього літа.

Водночас у Мінфіні заявили, що задоволені тим, як просуваються переговори G7 про фінансування допомоги за рахунок прибутку від активів РФ. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у Групі Семи "дуже старанно" працюють над цим питанням.

10 липня представник Європейської комісії Крістіан Віганд заявив, що ЄС найближчими тижнями переведе першу суму від прибутку із заморожених активів Росії для військової допомоги Україні.

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