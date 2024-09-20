В даний час компанія "Антонов" зосередила ресурси "на більш пріоритетних для держави задачах".

АТ "Антонов" завершило всі термінові роботи та продовжить відновлення найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія" після завершення бойових дій в Україні.

Як повідомляє ЕП з посиланням на джерела, працівники підприємства закінчили дефектацію знищеного літака Ан-225 "Мрія", яку треба було провести якомога швидше, щоб зберегти вцілілі деталі. В даний час компанія "зосередила ресурси на більш пріоритетних для держави задачах".

"Роботи фінансувались зі спеціального фонду на відбудову "Мрії", на балансі якого зібрано 3 млн дол. Переважну більшість з цих грошей підприємство отримало як роялті від продажів доповнення до гри Microsoft Flight Simulator із літаком Ан-225", - сказано в статті.

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Зазначається, що за договором з Microsoft, американська компанія надавала "Антонову" 100% доходів у перший рік продажу доповнення до гри, але з умовою, що всі зібрані гроші обов’язково мають бути витраченими на відбудову цього літака.

Повідомляється, що точну вартість нового літакаще не розрахували: вона зокрема залежатиме від того, чи зможе "Антонов" використати як донорів комплектуючих російські літаки "Руслан" в Канаді та Німеччині, які можуть бути конфісковані на користь України.

Знищення українського літака "Мрія" - деталі

24 лютого 2022 року, у перший день масштабної війни, внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель був знищений літак "Мрія". Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 млрд грн. Згодом у ДП "Антонов" закликали заснувати фонд з відродження Ан-225.

Літак можна було врятувати і відправити в аеропорт у місті Лейпциг (Німеччина), але колишній генеральний директор ДП "Антонов" не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

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