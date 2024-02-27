Керівників ДП "Антонов" судитимуть за перешкоджання законній діяльності військових, внаслідок чого російські окупанти знищили "Мрію".

На колишніх керівників ДП "Антонов" зібрано беззаперечні докази вини у знищенні російськими загарбниками літака АН-225 "Мрія". Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора у соціальних мережах.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишніх посадовців ДП "Антонов": гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, злочинні дії ексчиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 "Мрія".

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При цьому, прокурори Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора державного підприємства та його заступника за фактом перешкоджання законній діяльності інших військових формувань, вчиненому в особливий період, у співучасті, що призвело до інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального Кодексу України).

"Розслідуванням встановлено, що під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України керівники ДП "Антонов" перешкоджали військовим Національної гвардії України у виконанні ними своїх службових обов’язків з охорони та оборони об’єкту – аеропорту в смт Гостомель", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, військовослужбовців Нацгвардії не було допущено на територію аеропорту та категорично заборонено обладнати позиції, інженерні та фортифікаційні споруди для виконання бойових завдань.

"Умисне зволікання керівників держпідприємства у допущенні військових на територію аеропорту надало можливість ворогу нанести вогневе ураження по особовому складу, літакам, автотранспортним засобам та спорудам летовища. Внаслідок ворожої атаки 27 лютого 2022 року було знищено літак Ан-225 "Мрія", а також інші літаки, які там перебували", - сказано у повідомленні.

Зокрема, дії обвинувачених призвели до втрати контролю над стратегічним та військовим об’єктом з подальшою тимчасовою окупацією прилеглих до смт Гостомель населених пунктів Київської області та створили загрозу національній безпеці України.

Як зазначають в СБУ, обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Знищення "Мрії"

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти знищили найбільший у світі вантажний літак АН-225 "Мрія" у лютому 2022 року одразу же після початку вторгнення.

Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 млрд грн.

Літак можна було врятувати і відправити в аеропорт у місті Лейпциг (Німеччина), але колишній генеральний директор ДП "Антонов" не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

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