Зміни стосуються щодо автівок, які оформлятимуть онлайн та через додаток "Дія".

Міністерство внутрішніх справ України затвердило зміни до вимог до державних номерних знаків транспортних засобів.

Як йдеться в наказі відомства, замість літеросполук, які позначають регіон, додаються позначення "ЕD", "DC", "DI", "PD".

Згідно документу, у разі якщо договір укладено із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС будуть використовуватися літеросполуки - "ЕD", "DC".

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Α також, якщо договір укладено через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія" будуть використовуватися літеросполуки - "DI", "PD".

Війна в Україні: ситуація на ринку авто

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення порядку встановлення та використання номерних знаків транспортних засобів (№7365).

Протягом липня 2022 року, через місяць після скасування пільг на розмитнення імпортних товарів, ринок нових легкових автомобілів в Україні збільшився більш ніж на чверть.

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