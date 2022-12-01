У порівнянні з листопадом минулого року реєстрації нових автомобілів скоротилися майже в три рази.

Українці в листопаді придбали 3,090 тис. нових легкових автомобілів. Всього за 11 місяців поточного року українці придбали та поставили на облік 34 тисячі нових автомобілів.

Як повідомляє прес-служба "Укравтопрому" в Telegram, реєстрації нових автомобілів істотно знизилися в порівнянні з аналогічними показниками минулого року.

"Щодо попереднього місяця реєстрації нових автомобілів знизилися майже на 2%, а порівняно з листопадом 2021 року - у 2,8 раза", - йдеться в повідомленні.

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Найпопулярнішою маркою на ринку залишається Toyota. За місяць були зареєстровані 702 нових легковики цієї японської марки. На другому місці – Renault-387, на третьому – Skoda з 272 автомобілями, четвертою в рейтингу стала Hyundai - 208 машин. Замикає п'ятірку лідерів Mercedes-Benz - 204 автомобіля.

В "Укравтопромі" також повідомили, що титул бестселера Місяця отримав кросовер Renault Duster. Протягом листопада свої перші номерні знаки отримали 363 автомобілі цієї моделі.

"Всього за 11 місяців поточного року українці придбали та поставили на облік 34 тис.нових легкових машин, що у 2,7 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року", - підсумували в прес-службі.

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Протягом липня 2022 року, через місяць після скасування пільг на розмитнення імпортних товарів, ринок нових легкових автомобілів в Україні збільшився більш ніж на чверть.

Протягом липня 2022 року українці придбали та зареєстрували понад 3,6 тисячі нових легкових автомобілів.

У липні українці придбали та зареєстрували 1 тис. 732 автомобілів на електротязі, що у 2,3 раза більше, ніж минулого року, і на 64% щодо показника попереднього місяця.

Частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала лише 11% проти 20% в липні 2021 року.

З початку року станом на 10 серпня український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тис.машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Станом на 8 вересня 2022 року українці збільшили онлайн-попит на електромобіль з вираженим наміром купівлі у другому кварталі 2022 року в 1,45 раза порівняно з першим кварталом до 384 тис. запитів.

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