Відсьогодні в Україні почнуть діяти зміни на ринку пасажирських перевезень. Зокрема, максимально спрощується вихід нових перевізників на маршрути.

З 13 січня в Україні запрацювали зміни на ринку пасажирських перевезень, які створюють умови для підвищення конкуренції перевізників та запроваджують вимоги до транспорту для перевезення маломобільних груп населення.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм. За його словами, реформа пасажирських перевезень дозволить позбутися непрозорої регуляції розподілу маршрутів на міжобласні автобусні перевезення та виходу на ринок нових транспортних компаній.

Найєм зазначив, що з 13 січня максимально спрощується вихід перевізників на маршрути, створюються нормальні умови відкритої конкуренції та підвищуються вимоги до якості транспортних послуг.

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Він додав, що раніше підприємець чи підприємство, яке роками працювало на маршруті, могло продовжити собі дозвіл ще на роки. Тепер право працювати на міжобласних маршрутах перевізники будуть доводити на конкурсах кожні 5 років.

"Скасування можливості продовжувати термін дії дозволу ставить усіх претендентів на маршрут в рівні умови. Тож новому перевізнику зайти на лінію стане більш реально", - пояснив він.

Зазначається, що на міжобласний маршрут можуть виїхати будь-які перевізники, які виконують умови конкурсу. На лінії буде працювати не один переможець, а всі, кому це вигідно і хто готовий надавати кращі послуги та сервіси.

Також для участі в конкурсі на маршрути весь пакет документів прийматиметься в електронній формі, а обсяг документів зменшено.

Пасажирські перевезення в Україні

Як повідомляв УНІАН, 2 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" не планує під час повномасштабної війни підвищувати ціни на пасажирські перевезення, але уряд має підтвердити цю позицію.

Також "Укрзалізниця" відкриває програму лояльності для своїх пасажирів "Залізні друзі". Кожен кілометр подорожі перетвориться на бонуси. Учасником програми лояльності може стати кожен зареєстрований користувач мобільного застосунку "Укрзалізниці".

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