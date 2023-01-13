"Укрзалізниця" відкриває програму лояльності для своїх пасажирів "Залізні друзі".
"Відтепер для тих, хто регулярно обирає саме залізницю для своїх подорожей, ми започаткували програму "Залізні друзі": кожен кілометр подорожі перетвориться на "обіймашки" від "Укрзалізниці", які можна накопичувати та отримувати за це приємні подарунки", - повідомляє прес-служба перевізника.
Зазначається, що у період з 12 січня по 31 березня включно за свої перші 10 тисяч "обіймашок" пасажири отримають гарантовані подарунки від партнера першого етапу винагород - компанії Mastercard.
У прес-службі зауважили, що учасником програми лояльності може стати кожен зареєстрований користувач мобільного застосунку "Укрзалізниці".
Крім того, в прес-службі також зазначили, що в серпні минулого року "Укрзалізниця" у партнерстві з Mastercard запустила власний мобільний застосунок для продажу квитків та інформування пасажирів. Відтоді застосунок встановили понад 430 тисяч пасажирів, які придбали 800 тис. квитків.
Останні новини Укрзалізниці
Як повідомляв УНІАН, 6 січня "Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком.
12 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" розширює мережу залізничного сполучення для херсонців і призначає поїзд №110/109 Львів - Херсон.
Також 12 січня в "Укрзалізниці" повідомили, що змінюють розклад та маршрут низки поїздів, що курсують на ділянці Кривий Ріг – Нікополь – Запоріжжя, задля безпеки пасажирів.