Кожен кілометр подорожі перетвориться на бонуси.

"Укрзалізниця" відкриває програму лояльності для своїх пасажирів "Залізні друзі".

"Відтепер для тих, хто регулярно обирає саме залізницю для своїх подорожей, ми започаткували програму "Залізні друзі": кожен кілометр подорожі перетвориться на "обіймашки" від "Укрзалізниці", які можна накопичувати та отримувати за це приємні подарунки", - повідомляє прес-служба перевізника.

Зазначається, що у період з 12 січня по 31 березня включно за свої перші 10 тисяч "обіймашок" пасажири отримають гарантовані подарунки від партнера першого етапу винагород - компанії Mastercard.

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У прес-службі зауважили, що учасником програми лояльності може стати кожен зареєстрований користувач мобільного застосунку "Укрзалізниці".

Крім того, в прес-службі також зазначили, що в серпні минулого року "Укрзалізниця" у партнерстві з Mastercard запустила власний мобільний застосунок для продажу квитків та інформування пасажирів. Відтоді застосунок встановили понад 430 тисяч пасажирів, які придбали 800 тис. квитків.

Останні новини Укрзалізниці

Як повідомляв УНІАН, 6 січня "Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком.

12 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" розширює мережу залізничного сполучення для херсонців і призначає поїзд №110/109 Львів - Херсон.

Також 12 січня в "Укрзалізниці" повідомили, що змінюють розклад та маршрут низки поїздів, що курсують на ділянці Кривий Ріг – Нікополь – Запоріжжя, задля безпеки пасажирів.

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