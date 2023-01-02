Зараз пасажирські перевезення залізницею – це соціальна послуга, яка надається у збиток.

"Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, поки діє воєнний стан. Але останнє слово залишається за Кабінетом Міністрів. Про це заявив член правління компанії, керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський під час телемарафону.

"Наша позиція – під час повномасштабної війни, воєнного стану не підвищувати тариф на пасажирські перевезення, тому що для багатьох людей це є ще способом евакуації", – сказав Перцовський.

За його словами, стримування цін на пасажирські перевезення веде до збитків, тому що собівартість квитків в рази вища.

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"Ми з початку повномасштабної війни ніяких підвищень на пасажирське сполучення не впроваджували, і в цілому ми як компанія готові до виконання такого соціального завдання. Але у нас є акціонер. Зокрема, уряд повинен підтвердити цю позицію", – зазначив представник компанії.

Робота Укрзалізниці в умовах війни

Відносно стабільна робота Укрзалізниці стала одним із символів українського спротиву та збереження життєздатності держави в умовах повномасштабного вторгнення РФ. У перші дні вторгнення евакуаційні потяги вивезли із зони боїв мільйони людей.

Пізніше відновлення перерваного залізничного сполучення стало ознакою повернення відносно нормального життя в міста України, що опинилися в оточенні або тимчасовій окупації.

У листопаді Укрзалізниця відкрила продаж квитків у ті міста, з якими поки немає сполучення – Маріуполь, Донецьк, Луганськ і Сімферополь. У компанії вважають, що це символ віри у ЗСУ та визволення України від окупантів.

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