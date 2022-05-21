На першому етапі планується з’єднати великі вузли та великі міста.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції в європейську систему.

Про це міністр сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми розуміємо, що європейську колію нам потрібно буде будувати в Україні, і поєднувати свою залізничну мережу з європейською. Хоча б основні вузли повинні в нас доходити як європейська колія", - сказав Кубраков.

Крім того, він додав, що стратегічною ціллю в майбутньому є повний перехід на європейську колію, але якщо зараз подивитись на сусідню Польщу, в них все рівно залишились лінії, де є ще радянська колія.

"Тобто буде етапність. На першому етапі ми з’єднаємо наші великі вузли, великі міста... І далі, де це буде необхідно, ми будемо переходити на європейську колію", - додав Кубраков.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила роботу близько половини всіх квиткових кас, що припиняли її через повномасштабну війну Росії в Україні.

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