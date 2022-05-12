Станом на сьогодні, вже відновлено роботу квиткових кас на 16 вокзалах та станціях по всій країні.

"Укрзалізниця" відновила роботу близько половини всіх квиткових кас, що припиняли її через повномасштабну війну Росії в Україні.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram.

"На тлі збільшення пасажиропотоку та збереження цікавості російських окупантів до наших онлайн-сервісів, "Укрзалізниця" продовжує відновлення мережі кас по всій країні, робота яких була припинена через активні бойові дії в регіонах", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на сьогодні "Укрзалізниця" відновила роботу 45% квиткових кас з тих, що припиняли функціонування через збройну агресію Росії проти України.

Крім того, станом на сьогодні, вже відновлено роботу квиткових кас на 16 вокзалах та станціях по всій країні. Компанія планує продовжити цей процес в містах, які будуть звільнені з-під російської окупації.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня по "Укрзалізниці" завдали масовані кібератаки, через що компанія тимчасово призупинила онлайн-продаж квитків через партнерські сервіси: ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

Натомість квитки можна придбати на офіційному сайті "Укрзалізниці", який, щоправда, періодично піддається хакерським атакам, та через її чат-боти.