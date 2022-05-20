Бензин подорожчав до 52 грн за літр, а дизельне пальне - до 57 грн за літр.

В Україні станом на 19 травня, після скасування державного регулювання, ціни на пальне виросли на 10-15 гривень за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок А-95 і А-95+ подорожчали на 11,14 і 10,15 грн/л - до 51 грн/л і 52 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цих мережах подорожчало на 14,69 грн/л - до 57 грн/л.

До 52 грн/л виріс у ціні преміум-бензин марки А-95 (+12,43 грн/л у порівнянні з 18 травня) і до 58 грн/л (+13,24 грн/л) — дизельне пальне в мережі KLO.

"БРСМ-Нафта" встановила ціну на дизпальне на рівні 54,99 грн/л (+10,60 грн/л).

Також відкоригували ціни "Укр-Петроль", AMIC, "Укргазвидобування" і Mango.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС. З метою розв'язати питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

Станом на 16 травня у мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпальне – 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку пального. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

Вас також можуть зацікавити новини: