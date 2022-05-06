Найгірша ситуація з екіпажем була в Маріуполі, бо в інших портах екіпажі суден мали змогу евакуюватись та виїхати наземним шляхом.

В українських морських портах наразі заблоковано 70 суден, адже з них неможливо здійснювати судноплавство, при цьому 6 з них, які оперують під іноземними прапорами – у Маріуполі.

Про це розповіли заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков та Ігор Барський, директор Маріупольського морського торгового порту, передає "Економічна правда".

За даними Васькова, є майже 70 суден, які заблоковані в українських портах, з яких неможливо здійснювати судноплавство.

"Найгірша ситуація з екіпажем була в Маріуполі, бо в інших портах екіпажі суден мали змогу евакуюватись та виїхати наземним шляхом – багато судновласників ухвалили таке рішення, і більшість моряків з заблокованих суден виїхала наземним шляхом до інших країн", – розповів заступник міністра.

Наразі міністерство не володіє повністю ситуацією в Маріуполі та очікує, коли блокада буде знята і вихід суден стане можливим.

"Ми покладаємось на позицію наших військових – коли вони кажуть, що це безпечно, тоді готовність судна займає до доби, аби вийти з заблокованих портів. Але наразі це неможливо", – пояснив він.

Барський, натомість, розповів, що в Маріупольському порту залишається 6 суден під іноземними прапорами, які заблоковані. Деякі з них не зможуть вже вийти з порту без відповідного ремонту силами судноремонтного заводу.

При цьому, додав він, Маріупольський судноремонтний завод "майже зруйнований, як і сам Маріупольський порт". Крім того, зауважив Барський, вхід до порту було заміновано, аби не змогли зайти кораблі окупантів.

Раніше в ООН наголосили на необхідності відкриття українських морських портів. Від українського продовольства залежить доля мільярдів людей у всьому світі.

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