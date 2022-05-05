Від українського продовольства залежить доля мільярдів людей у всьому світі.
Про це наголосив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі у Twitter.
"Продовольство повинно ввозитись та вивозитись з України. Порти повинні знову відкритися. На кону поставлені мільйони, якщо не мільярди життів, і у нас закінчується час - цього вимагає світ", - зазначив Бізлі.
Як повідомляв УНІАН, за даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, майже 4,5 мільйони тонн зерна заблоковані у портах України через закриті морські шляхи на тлі повномасштабного російського військового вторгнення.
Український союз промисловців і підприємців пропонує звернутися до міжнародних організацій, таких країн як Туреччина, із пропозицією спільно організувати коридор для вивезення заблокованого в портах зерна.
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