Зменшення пропозиції зерна з України спричинить інфляційний тиск.

Вторгнення Росії суттєво порушило процес сільськогосподарського виробництва в Україні. Це - загроза глобальній продовольчій безпеці.

Як повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки, український урожай зернових у 2022 році, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році. Причина - скорочення посівних площ після вторгнення.

"Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Зменшення пропозиції зерна з України спричинить інфляційний тиск, підвищуючи світові ціни на зерно", - йдеться в повідомленні.

Високі ціни на зерно можуть мати значні наслідки для світових продовольчих ринків, зауважують в оборонному відомстві.

Це може "загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо в деяких з найменш розвинених країн".

Як писав УНІАН, російські окупанти провокують продовольчу кризу в південних областях України, крадучи продукти та обмежуючи роботу фермерів.

Омбудсмен Людмили Денісова інформувала, що ворог вивозить до кримського півострова зерно, викрадене в українських фермерів.

Зокрема, окупанти пограбували Новоолексіївський елеватор і вивезли зерно до Криму. Підтвердженням цьому можуть слугувати повідомлення жителів Севастополя щодо того, що кілька днів тому запрацював морський термінал з перевалки зерна, запасів якого в Криму просто не існує.

Також очевидці з АР Крим повідомляють, що на півострові розпочався продаж овочів, вивезених з тимчасово окупованої території Херсонщини.

Крім цього, раніше стало відомо, що у Запорізькій області окупанти масово викрадають сільськогосподарську техніку та матеріали для посівної.

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